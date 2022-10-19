Геркус — о победе над ЦСКА: напряжение было велико
- РИА Новости
«Очень рады, напряжение было велико. Потряхивало, да. ЦСКА — сильная команда, поэтому очень рады. Первый тайм был замечательный. Второй — напряжённый, не такой замечательный, но тоже хороший», — цитирует Геркуса «Матч ТВ».
Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Андрея Талалаева.
В составе автозаводцев мяч забил Марио Чурич (11-я минута, пенальти).
Таким образом, ЦСКА (девять очков) расположился на первом месте в группе D. «Торпедо» (шесть) — на третьем.
Ранее сообщалось, что Геркус считает, что «Торпедо» сможет выйти из группы в Кубке России.