Геркус — о победе над ЦСКА: напряжение было велико

Президент «Торпедо» Илья Геркус высказался после победы автозаводцев над ЦСКА в четвёртом круге Кубка России.

«Очень рады, напряжение было велико. Потряхивало, да. ЦСКА — сильная команда, поэтому очень рады. Первый тайм был замечательный. Второй — напряжённый, не такой замечательный, но тоже хороший», — цитирует Геркуса «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Андрея Талалаева.

В составе автозаводцев мяч забил Марио Чурич (11-я минута, пенальти).

Таким образом, ЦСКА (девять очков) расположился на первом месте в группе D. «Торпедо» (шесть) — на третьем.

Ранее сообщалось, что Геркус считает, что «Торпедо» сможет выйти из группы в Кубке России.