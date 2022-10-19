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Геркус считает, что «Торпедо» сможет выйти из группы в Кубке России

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Президент «Торпедо» Илья Геркус поделился ожиданиями от предстоящего матча четвёртого тура группового этапа Кубка России с ЦСКА.
Геркус считает, что «Торпедо» сможет выйти из группы в Кубке России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Жду сегодня хорошей игры, победы. Амбиции в Кубке России? Выйти из группы», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 19 октября на «ВЭБ Арене» состоится матч между ЦСКА и «Торпедо». Начало — в 20:30 мск.

После трёх туров армейцы с девятью очками находятся на первой строчке в турнирной таблице группы D. Автозаводцы с тремя очками располагаются на третьей позиции.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, существует ли для него понятие «фейр-плей».

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