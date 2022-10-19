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Федотов ответил, существует ли для него понятие «фейр-плей»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, существует ли для него понятие «фейр-плей».
Федотов ответил, существует ли для него понятие «фейр-плей»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Конечно, фейр-плей есть. Человеческие отношения и порядочность никуда не делись. Иной раз верх берут эмоции, возникают непредвиденные ситуации. Их миллион. Где-то два человека или даже группа людей не может найти компромисс, но это не значит, что честной игры нет. Просто все очень хотят победить», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

16 октября ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

После 13 туров РПЛ ЦСКА набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение арбитра Сергея Карасёва не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком».

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