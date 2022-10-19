ЭСК признала правильным решение Карасёва не назначать пенальти в ворота ЦСКА
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Во вторник, 18 октября, состоялось заседание ЭСК РФС.
Как сообщается на официальном сайте РФС, «Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу Карасёва в эпизодах с неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 29-й минуте матча, невынесением второго предупреждения защитнику армейцев Роберто Мойзесу на 43-й минуте встречи, невынесением второго предупреждения защитнику красно-синих Виллиану Роше на 61-й и 78-й минутах игры и неудалением полузащитника Никиты Ермакова на 81-й минуте.
Решение комиссии:
1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды ЦСКА на 29-й минуте матча.
2. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и не удалил Мойзеса на 43-й минуте матча.
3. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и не удалил Рошу на 61-й минуте матча.
4. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и не удалил Рошу на 78-й минуте матча.
5. Судья ошибочно не удалил с поля Ермакова на 81-й минуте матча.
Встреча ЦСКА со «Спартаком» состоялась 16 октября на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.
После 13 туров РПЛ ЦСКА набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» с 26 очками располагается на второй строчке.
Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что Карасёв превратил дерби ЦСКА — «Спартак» в красивый спектакль.