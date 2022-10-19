ЭСК признала правильным решение Карасёва не назначать пенальти в ворота ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение арбитра Сергея Карасёва не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком» 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Во вторник, 18 октября, состоялось заседание ЭСК РФС.

Как сообщается на официальном сайте РФС, «Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу Карасёва в эпизодах с неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 29-й минуте матча, невынесением второго предупреждения защитнику армейцев Роберто Мойзесу на 43-й минуте встречи, невынесением второго предупреждения защитнику красно-синих Виллиану Роше на 61-й и 78-й минутах игры и неудалением полузащитника Никиты Ермакова на 81-й минуте.

Решение комиссии:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды ЦСКА на 29-й минуте матча.

2. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и не удалил Мойзеса на 43-й минуте матча.

3. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и не удалил Рошу на 61-й минуте матча.

4. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и не удалил Рошу на 78-й минуте матча.

5. Судья ошибочно не удалил с поля Ермакова на 81-й минуте матча.

Встреча ЦСКА со «Спартаком» состоялась 16 октября на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

После 13 туров РПЛ ЦСКА набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» с 26 очками располагается на второй строчке.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что Карасёв превратил дерби ЦСКА — «Спартак» в красивый спектакль.