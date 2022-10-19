Газзаев: Карасёв превратил дерби ЦСКА — «Спартак» в красивый спектакль

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал работу арбитра Сергея Карасёва в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-синими и «Спартаком».

«Сергей давал играть, разрешал единоборства, стыки. Но когда нужно, вмешивался — посмотрите, сколько жёлтых карточек. Карасёв превратил дерби ЦСКА — «Спартак» в красивый спектакль. Он давал бороться», — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

Встреча армейцев с красно-белыми состоялась 16 октября на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

После 13 туров РПЛ ЦСКА набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» с 26 очками располагается на второй строчке.

Ранее Газзаев высказался о конфликте главного тренера ЦСКА Владимира Федотова с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем после дерби.