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Газзаев — о конфликте Федотова и Абаскаля: это нормальное явление

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о конфликте Владимира Федотова с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем после матча 13-го тура чемпионата России.
Газзаев — о конфликте Федотова и Абаскаля: это нормальное явление
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Простим и Федотову, и Абаскалю, это нормальное явление. Если бы они молча опустили голову и прошли, значит, им ничего не нужно. Возьмите Гвардиолу, лучших тренеров. Они что, по-другому себя ведут? Точно так же», — приводит слова Газзаева «kp.ru».

ЦСКА и «Спартак» на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 13-го тура РПЛ сыграли вничью со счётом 2:2. После первого тайма Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол.

Ранее Газзаев прокомментировал поведение футболистов ЦСКА Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины в матче 13-го тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».

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