Газзаев — о поведении Карраскаля: за такое я штрафовал легионеров ЦСКА на $60 тысяч
- globallookpress.com
- © Edgar Breshchanov
«В моей тренерской карьере был подобный эпизод. Одного из легионеров ЦСКА в своё время за подобное поведение я оштрафовал на $60 тыс. После этого он был как шёлковый. Эти деньги, кстати, были перечислены детско-юношеской спортивной школе ЦСКА», — цитирует бывшего тренера ЦСКА РИА Новости.
При этом он назвал возмутительным поведение Карраскаля и Медины при замене.
«Их надо жёстко наказать, наложить штраф. Я просто возмущён. Федотов сделал правильно, убрав их с поля. После этого игра ЦСКА значительно улучшилась», — добавил Газзаев.
ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью со счётом 2:2. Главный тренер армейцев Владимир Федотов поменял Карраскаля и Медину на 66-й минуте матча. Оба игрока демонстративно выразили недовольство заменой.
Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА избежали серьёзных травм в дерби со «Спартаком».