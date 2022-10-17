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Газзаев — о поведении Карраскаля: за такое я штрафовал легионеров ЦСКА на $60 тысяч

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал поведение футболистов ЦСКА Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины в матче 13-го тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».
Газзаев — о поведении Карраскаля: за такое я штрафовал легионеров ЦСКА на $60 тысяч
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«В моей тренерской карьере был подобный эпизод. Одного из легионеров ЦСКА в своё время за подобное поведение я оштрафовал на $60 тыс. После этого он был как шёлковый. Эти деньги, кстати, были перечислены детско-юношеской спортивной школе ЦСКА», — цитирует бывшего тренера ЦСКА РИА Новости.

При этом он назвал возмутительным поведение Карраскаля и Медины при замене.

«Их надо жёстко наказать, наложить штраф. Я просто возмущён. Федотов сделал правильно, убрав их с поля. После этого игра ЦСКА значительно улучшилась», — добавил Газзаев.

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью со счётом 2:2. Главный тренер армейцев Владимир Федотов поменял Карраскаля и Медину на 66-й минуте матча. Оба игрока демонстративно выразили недовольство заменой.

Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА избежали серьёзных травм в дерби со «Спартаком».

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