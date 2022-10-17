Футболисты ЦСКА избежали серьёзных травм в дерби со «Спартаком»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о физическом состоянии футболистов армейского клуба после столичного дерби со «Спартаком» в рамках 13-го тура чемпионата России.

«Никто из футболистов, принимавших участие во вчерашнем матче со «Спартаком», не получил серьёзных повреждений. Все они готовы выйти на поле в ближайшем матче», — цитирует Безуглова ТАСС.

ЦСКА и «Спартак» в матче 13-го тура РПЛ сыграли вничью со счётом 2:2. Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, армейцы с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Команда Владимира Федотова в матче 14-го тура сыграет в гостях с «Оренбургом» 23 октября.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о характере своей травмы после столичного дерби.