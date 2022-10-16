Литвинов — о травме в матче с ЦСКА: чувствую себя не очень

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о характере травмы после столичного дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.

«Чувствую себя не очень. Надеюсь, что завтра поеду на МРТ», — цитирует Литвинова «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. Литвинов был заменён после первого тайма.

«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее сообщалось, что Соболев стал первым игроком «Спартака» за 67 лет, который смог отличиться в семи матчах подряд.