Соболев — первый игрок «Спартака» за 67 лет, забивший в семи матчах подряд
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- © ФК «Спартак-Москва»
Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. Один из мячей забил Александр Соболев (58-я минута). Таким образом, он стал первым игроком «Спартака» за 67 лет, который смог отличиться в семи матчах подряд. Такой же результат показал в 1955 году нападающий Николай Паршин.
Также гол за «Спартак» на счету Антона Зиньковского (53-я). В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я, 70-я).
«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).
Ранее сообщалось, что Соболев стал первым игроком «Спартака» за 67 лет, который смог отличиться в семи матчах подряд.