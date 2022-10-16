Соболев — первый игрок «Спартака» за 67 лет, забивший в семи матчах подряд

«Спартак» и ЦСКА не смогли выявить победителя в столичном дерби в рамках 13-го тура чемпионата России.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. Один из мячей забил Александр Соболев (58-я минута). Таким образом, он стал первым игроком «Спартака» за 67 лет, который смог отличиться в семи матчах подряд. Такой же результат показал в 1955 году нападающий Николай Паршин.

Также гол за «Спартак» на счету Антона Зиньковского (53-я). В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я, 70-я).

«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее сообщалось, что Соболев стал первым игроком «Спартака» за 67 лет, который смог отличиться в семи матчах подряд.