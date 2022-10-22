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Лаксальт: самое главное — это люди, а в России они очень хорошие

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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт поделился эмоциями от жизни в России.
Лаксальт: самое главное — это люди, а в России они очень хорошие
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Честно говоря, мне и моей семье всё тут нравится: еда, культура, люди. Считаю, самое главное — это люди. А в России они очень хорошие и их много», — цитирует Лаксальта Sport24.

После 13-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» с 20 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 33 очками.

Напомним, что 22 октября на «РЖД Арене» пройдёт матч между «Локомотивом» и «Динамо». Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее Лаксальт рассказал, почему футболист «Динамо» Роберто Фернандес получает много предупреждений в матчах Российской премьер-лиги.

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