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Лаксальт: частые жёлтые карточки — часть адаптации Фернандеса в России

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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, почему игрок бело-голубых Роберто Фернандес получает много предупреждений в матчах Российской премьер-лиги.
Лаксальт: частые жёлтые карточки — часть адаптации Фернандеса в России
  • РИА Новости

«Частые жёлтые карточки — часть адаптации Фернандеса в России. Естественно, ему нужно работать над собой, но, мне кажется, высказывать ему какие-то претензии не имеет смысла. Наоборот, мы должны поддерживать друг друга», — цитирует Лаксальта «Чемпионат».

По его мнению, Фернандес понимает, что нельзя допускать удаления в матчах.

После 13-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» с 20 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 33 очками.

Напомним, что 22 октября на «РЖД Арене» пройдёт матч между «Локомотивом» и «Динамо». Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее защитник «Динамо» Саба Сазонов заявил, что в команде не обсуждали вопрос смены главного тренера.

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