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Сазонов: в команде не было разговоров, что надо поменять Йокановича

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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов заявил, что в команде не обсуждали вопрос смены главного тренера.
Сазонов: в команде не было разговоров, что надо поменять Йокановича
  • Gettyimages.ru

«Не знаю, кто говорил, что надо поменять Йокановича. В команде таких разговоров не было. Мы верим в тренера. У всех может быть неудачный этап», — цитирует Сазонова «Чемпионат».

После 13-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» с 20 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 33 очками.

Напомним, что 22 октября на «РЖД Арене» пройдёт матч между «Локомотивом» и «Динамо». Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее Сазонов высказался о положении бело-голубых в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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