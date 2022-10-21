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Сазонов: десятое место для «Динамо» — непозволительно

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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов высказался о положении бело-голубых в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Сазонов: десятое место для «Динамо» — непозволительно
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«Десятое место для «Динамо» — непозволительно. Сейчас мы сделаем всё, чтобы забраться наверх», — цитирует Сазонова «Чемпионат».

По его словам, каждая команда хочет побеждать и занимать высокие места.

После 13-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» с 20 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 33 очками.

Ранее защитник «Динамо» Диего Лаксальт заявил, что не может представить бело-голубых в чемпионате Италии.

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