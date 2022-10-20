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Лаксальт заявил, что не может представить «Динамо» в чемпионате Италии

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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт в заявил, что не может представить бело-голубых в чемпионате Италии.
Лаксальт заявил, что не может представить «Динамо» в чемпионате Италии
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Какое место занимало бы «Динамо» в чемпионате Италии? Сложно сказать. Я не могу представить «Динамо» в итальянском чемпионате. Серия А намного сложнее, чем чемпионат России, у меня нет сомнений. В Италии играют в другой футбол, там другие люди, другая культура — много различий», — приводит слова Лаксальта «РБ Спорт».

29-летний уругваец перешёл в «Динамо» из «Милана» в июне 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах за бело-голубых и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в Кубке России.

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