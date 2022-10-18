«Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче Кубка России по футболу

Столичное «Динамо» обыграло «Ростов» в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу.

Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 3:1.

В составе бело-голубых отличились Денис Макаров (44-я минута), Вячеслав Грулёв (79-я) и Фёдор Смолов (87-я). У ростовчан мяч забил Дмитрий Полоз на 54-й минуте (пенальти).

«Динамо» занимает первое место в таблице группы C, набрав семь очков. «Ростов» (шесть) расположился на третьем.

Ранее полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн сообщил о ходе восстановления после травмы.