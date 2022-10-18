«Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче Кубка России по футболу
- РИА Новости
Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 3:1.
В составе бело-голубых отличились Денис Макаров (44-я минута), Вячеслав Грулёв (79-я) и Фёдор Смолов (87-я). У ростовчан мяч забил Дмитрий Полоз на 54-й минуте (пенальти).
«Динамо» занимает первое место в таблице группы C, набрав семь очков. «Ростов» (шесть) расположился на третьем.
Ранее полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн сообщил о ходе восстановления после травмы.