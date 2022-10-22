Лещук: на этой неделе был жёсткий разговор между игроками «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что команда обсудила результаты бело-голубых в нынешнем сезоне.

«После неудачной серии внутри «Динамо» были какие-то жёсткие разговоры на эту тему? Да, на этой неделе был разговор. Такой неожиданный, спонтанный, на теории он произошёл. Несколько человек высказали какие-то моменты, что нужно где-то больше объяснять, где-то больше выкладываться», — цитирует Лещука газета «Известия».

По его мнению, все футболисты друг друга поняли и пообщались в позитивном ключе. При этом Лещук подчеркнул, что готов делать всё, чтобы не подводить наставника команды. По словам футболиста, тренер слышит игроков и пытается их понять.

После 13-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» с 20 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 33 очками.

Напомним, что 22 октября на «РЖД Арене» пройдёт матч между «Локомотивом» и «Динамо». Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее защитник «Динамо» Саба Сазонов заявил, что в команде не обсуждали вопрос смены главного тренера.