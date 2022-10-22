Силкин считает, что у «Локомотива» и «Динамо» равные шансы на победу в матче
- РИА Новости
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«В этом матче шансы команд — 50 на 50. Кто первый ошибётся, тот и будет играть в догонялки», — цитирует Силкина «Чемпионат».
По его мнению, сейчас у «Динамо» и «Локомотива» проблемы с игрой.
После 13-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» с 20 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 33 очками.
Напомним, что 22 октября на «РЖД Арене» пройдёт матч между «Локомотивом» и «Динамо». Игра начнётся в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Динамо» представило специальный комплект игровой формы на матч с «Локомотивом».