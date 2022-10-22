«Динамо» представило чёрную форму на матч с «Локомотивом», посвящённую дню рождения Яшина

«Динамо» представило специальный комплект игровой формы на матч 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Комплект создан в знак уважения к лучшему голкиперу ХХ века, получившему во время своей карьеры прозвище Чёрный Паук» — отчасти из-за тёмного вратарского свитера», — передаёт пресс-служба «Динамо».

Встреча между «Локомотивом» и «Динамо» состоится 22 октября в 19:00 мск на стадионе «РЖД Арена».

После 13 туров РПЛ красно-зелёные набрали 12 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. Бело-голубые (20) расположились на восьмом месте.

Ранее сообщалось, что Игнатьев, Жемалетдинов и Фассон пропустят матч «Локомотива» с «Динамо».