Игнатьев, Жемалетдинов и Фассон пропустят матч «Локомотива» с «Динамо»

Стало известно, какие игроки «Локомотива» не примут участия в московском дерби с «Динамо» в рамках 14-го тура чемпионата России.

РИА Новости

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