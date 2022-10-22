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Игнатьев, Жемалетдинов и Фассон пропустят матч «Локомотива» с «Динамо»

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Стало известно, какие игроки «Локомотива» не примут участия в московском дерби с «Динамо» в рамках 14-го тура чемпионата России.
Игнатьев, Жемалетдинов и Фассон пропустят матч «Локомотива» с «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Дерби с динамовцами пропустят Фассон, Жемалетдинов и Игнатьев, остальные готовы. Ждём интересной игры!» — передаёт пресс-служба клуба.

Встреча между «Локомотивом» и «Динамо» состоится 22 октября в 19:00 мск на стадионе «РЖД Арена».

После 13 туров РПЛ красно-зелёные набрали 12 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. Бело-голубые (20) расположились на восьмом месте.

Ранее Антон Шунин поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».

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