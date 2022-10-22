Игнатьев, Жемалетдинов и Фассон пропустят матч «Локомотива» с «Динамо»
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Дерби с динамовцами пропустят Фассон, Жемалетдинов и Игнатьев, остальные готовы. Ждём интересной игры!» — передаёт пресс-служба клуба.
Встреча между «Локомотивом» и «Динамо» состоится 22 октября в 19:00 мск на стадионе «РЖД Арена».
После 13 туров РПЛ красно-зелёные набрали 12 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. Бело-голубые (20) расположились на восьмом месте.
Ранее Антон Шунин поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».