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Шунин: в РПЛ с каждым соперником очки добываются на зубах

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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«К нашей игре они точно будут готовиться. Мы играем на выезде, поэтому это будет точно сложнейший матч. Как видите, сейчас с любым соперником в РПЛ проходных матчей нет, все бьются. Очки добываются на зубах. Жду яркий и сложный матч», — цитирует Шунина Sport24.

После 13 туров Российской премьер-лиги красно-зелёные набрали 12 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. Бело-голубые (20) расположились на восьмом месте.

Встреча между «Локомотивом» и «Динамо» состоится 22 октября в 19:00 мск на стадионе «РЖД Арена».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал главную проблему московского клуба в этом сезоне.

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