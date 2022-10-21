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Сёмин заявил, что «Локомотив» оказался не готов к старту сезона

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал главную проблему московского клуба в этом сезоне.
Сёмин заявил, что «Локомотив» оказался не готов к старту сезона
  • РИА Новости

«В чём главная проблема «Локомотива»? Физическое состояние. Подготовка к сезону была провалена, по всей видимости. Команда играла всего 60—70 минут, а потом останавливалась», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Тренер ответил на вопрос, виден ли какой-то прогресс у железнодорожников.

«За счёт постоянных игр в чемпионате и Кубке игроки, думаю, должны прибавить. Надеюсь, доберут кондиции через матчи. Сейчас в принципе уже выглядят неплохо. Но к старту сезона оказались просто не готовы», — сказал он.

После 13 туров Российской премьер-лиги красно-зелёные набрали 12 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера только наставника «Пари НН» Михаила Галактионова.

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