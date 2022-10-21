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СЭ: «Локомотив» рассматривает только Галактионова на пост главного тренера

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«Локомотив» рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера только наставника «Пари НН» Михаила Галактионова, сообщает «Спорт-Экспресс».
СЭ: «Локомотив» рассматривает только Галактионова на пост главного тренера
  • РИА Новости

По информации источника, на данный момент у руководства московского клуба нет других вариантов.

Отмечается, что переговоры между железнодорожниками и нижегородским клубом находятся в активной фазе и близки к завершению.

При этом в данный момент руководство «Пари НН» активно ищет замену на случай, если Галактионов уйдёт к красно-зелёным.

В случае, если клубы не смогут договориться, руководить «Локомотивом» продолжит исполняющий обязанности главного тренера Андрей Фёдоров.

После 13 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Пари НН» с 13 очками располагается на 11-й строчке.

Ранее в «Пари НН» отказались комментировать информацию об уходе Галактионова в «Локомотив».

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