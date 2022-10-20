В «Пари НН» отказались комментировать информацию об уходе Галактионова в «Локомотив»
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Мне нечего комментировать. То, что Галактионов уходит, — у меня такой информации нет. Началась масса звонков. Если руководство клуба не обладает этой информацией, а журналисты почему-то ею обладают… Я не в курсе», — цитирует Кудряшова «Чемпионат».
Как сообщает «Чемпионат», Галактионов на следующей неделе возглавит «Локомотив». Тренером «Пари Нижний Новгород» на правах и. о. станет помощник Антон Хазов.
«Пари НН» с 13 баллами располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.
Ранее гендиректор «Пари НН» заявил, что перед командой стоит цель выйти в плей-офф Кубка России.