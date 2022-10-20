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В «Пари НН» отказались комментировать информацию об уходе Галактионова в «Локомотив»

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Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов прокомментировал информацию о том, что наставник команды Михаил Галактионов возглавит московский «Локомотив».
В «Пари НН» отказались комментировать информацию об уходе Галактионова в «Локомотив»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Мне нечего комментировать. То, что Галактионов уходит, — у меня такой информации нет. Началась масса звонков. Если руководство клуба не обладает этой информацией, а журналисты почему-то ею обладают… Я не в курсе», — цитирует Кудряшова «Чемпионат».

Как сообщает «Чемпионат», Галактионов на следующей неделе возглавит «Локомотив». Тренером «Пари Нижний Новгород» на правах и. о. станет помощник Антон Хазов.

«Пари НН» с 13 баллами располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

Ранее гендиректор «Пари НН» заявил, что перед командой стоит цель выйти в плей-офф Кубка России.

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