Гендиректор «Пари НН» заявил, что перед командой стоит цель выйти в плей-офф Кубка России

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов сообщил, что нижегородский клуб ставит перед собой задачу выйти в плей-офф Кубка России.

«Команда возглавила турнирную таблицу группы, это очень хороший результат. Константин Шильцов забил красивый, рабочий гол. Считаю, что это заслуженная победа. Играли хорошо. Перед командой стоит цель выйти в весеннюю часть Кубка России. Желательно с первого или второго места», — приводит слова Измайлова ТАСС.

Встреча, которая проходила в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 1:0.

В составе хозяев единственным точным ударом отметился Константин Шильцов на 49-й минуте.

«Пари НН» с восемью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы А. «Краснодар» с семью очками располагается на третьей позиции.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможный уход главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова со своего поста.