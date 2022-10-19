Гендиректор «Пари НН» заявил, что перед командой стоит цель выйти в плей-офф Кубка России
- РИА Новости
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«Команда возглавила турнирную таблицу группы, это очень хороший результат. Константин Шильцов забил красивый, рабочий гол. Считаю, что это заслуженная победа. Играли хорошо. Перед командой стоит цель выйти в весеннюю часть Кубка России. Желательно с первого или второго места», — приводит слова Измайлова ТАСС.
Встреча, которая проходила в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 1:0.
В составе хозяев единственным точным ударом отметился Константин Шильцов на 49-й минуте.
«Пари НН» с восемью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы А. «Краснодар» с семью очками располагается на третьей позиции.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможный уход главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова со своего поста.