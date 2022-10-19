Узнать больше

Гендиректор «Пари НН» заявил, что перед командой стоит цель выйти в плей-офф Кубка России

Короткая ссылка
Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов сообщил, что нижегородский клуб ставит перед собой задачу выйти в плей-офф Кубка России.
Гендиректор «Пари НН» заявил, что перед командой стоит цель выйти в плей-офф Кубка России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Команда возглавила турнирную таблицу группы, это очень хороший результат. Константин Шильцов забил красивый, рабочий гол. Считаю, что это заслуженная победа. Играли хорошо. Перед командой стоит цель выйти в весеннюю часть Кубка России. Желательно с первого или второго места», — приводит слова Измайлова ТАСС.

Встреча, которая проходила в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 1:0.

В составе хозяев единственным точным ударом отметился Константин Шильцов на 49-й минуте.

«Пари НН» с восемью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы А. «Краснодар» с семью очками располагается на третьей позиции.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможный уход главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова со своего поста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить