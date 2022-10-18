Губернатор — о возможном уходе Галактионова из «Пари НН»: у нас не крепостное право
- РИА Новости
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«Как я могу кого-то куда-то не отпустить? У нас не крепостное право, а цивилизованные отношения. У Галактионова контракт с нашим клубом на два года с правом продления. Всё остальное — это вопросы, которые решаются с учётом этого контракта», — цитирует Никитина РИА Новости.
По его словам, если возникнут изменения условий контракта с Галактионовым, то будут обсуждения с обеих сторон.
По информации СМИ, Галактионов может стать главным тренером железнодорожников.
«Локомотив» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Торпедо». Встреча на стадионе «Лужники» завершилась победой железнодорожников со счётом 1:0.
«Локомотив» с 12 очками находится на 12-й строчке в турнирной таблице.
Ранее в «Локомотиве» сообщили, кто будет руководить командой в ближайшем матче.