Губернатор — о возможном уходе Галактионова из «Пари НН»: у нас не крепостное право

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможный уход главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова со своего поста.

«Как я могу кого-то куда-то не отпустить? У нас не крепостное право, а цивилизованные отношения. У Галактионова контракт с нашим клубом на два года с правом продления. Всё остальное — это вопросы, которые решаются с учётом этого контракта», — цитирует Никитина РИА Новости.

По его словам, если возникнут изменения условий контракта с Галактионовым, то будут обсуждения с обеих сторон.

По информации СМИ, Галактионов может стать главным тренером железнодорожников.

«Локомотив» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Торпедо». Встреча на стадионе «Лужники» завершилась победой железнодорожников со счётом 1:0.

«Локомотив» с 12 очками находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

Ранее в «Локомотиве» сообщили, кто будет руководить командой в ближайшем матче.