В «Локомотиве» сообщили, кто будет руководить командой в ближайшем матче

В пресс‑службе «Локомотива» рассказали, как будут распределяться полномочия в тренерском штабе после прихода Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.

«Исполняющий обязанности главного тренера — Андрей Фёдоров. Он будет руководить командой в ближайших матчах, а также принимать участие в пресс‑конференциях», — приводит слова пресс‑службы железнодорожников «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе Цорна и Циннбауэра. Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов вошли в тренерский штаб команды. Специалисты заняли должности помощников исполняющего обязанности главного тренера Андрея Фёдорова.

«Локомотив» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Торпедо». Встреча на стадионе «Лужники» завершилась победой железнодорожников со счётом 1:0.

«Локомотив» с 12 очками находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

Ранее нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал результаты железнодорожников в чемпионате России.