«Чемпионат»: Галактионов возглавит «Локомотив» на следующей неделе

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов возглавит «Локомотив» на следующей неделе.

Галактионов возглавит «Локомотив» после 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает источник «Чемпионата».

По информации СМИ, Галактионов покинет пост главного тренера «Пари НН». Руководство нижегородского клуба рассматривает шесть потенциальных кандидатов на должность главного тренера, среди них Владислав Радимов, Сергей Юран и Олег Василенко.

Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» в настоящий момент является Андрей Фёдоров.

«Локомотив» с 12 очками находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможный уход Галактионова со своего поста.