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Metaratings: Галактионов покинет «Пари НН»

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Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов покинет свой пост.
Metaratings: Галактионов покинет «Пари НН»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Галактионов покинет пост главного тренера «Пари НН», сообщает Metaratings.ru.

Уточняется, что руководство нижегородского клуба рассматривает шесть потенциальных кандидатов на должность главного тренера, среди них Владислав Радимов, Сергей Юран и Олег Василенко.

По информации СМИ, Галактионов может стать главным тренером железнодорожников.

«Локомотив» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Торпедо». Встреча на стадионе «Лужники» завершилась победой железнодорожников со счётом 1:0.

«Локомотив» с 12 очками находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможный уход главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова со своего поста.

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