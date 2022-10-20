Metaratings: Галактионов покинет «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов покинет свой пост.

Галактионов покинет пост главного тренера «Пари НН», сообщает Metaratings.ru.

Уточняется, что руководство нижегородского клуба рассматривает шесть потенциальных кандидатов на должность главного тренера, среди них Владислав Радимов, Сергей Юран и Олег Василенко.

По информации СМИ, Галактионов может стать главным тренером железнодорожников.

«Локомотив» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Торпедо». Встреча на стадионе «Лужники» завершилась победой железнодорожников со счётом 1:0.

«Локомотив» с 12 очками находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможный уход главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова со своего поста.