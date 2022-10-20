Metaratings: Галактионов покинет «Пари НН»
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- © Алексей Филиппов
Галактионов покинет пост главного тренера «Пари НН», сообщает Metaratings.ru.
Уточняется, что руководство нижегородского клуба рассматривает шесть потенциальных кандидатов на должность главного тренера, среди них Владислав Радимов, Сергей Юран и Олег Василенко.
По информации СМИ, Галактионов может стать главным тренером железнодорожников.
«Локомотив» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Торпедо». Встреча на стадионе «Лужники» завершилась победой железнодорожников со счётом 1:0.
«Локомотив» с 12 очками находится на 12-й строчке в турнирной таблице.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможный уход главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова со своего поста.