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Спорный пенальти на Изидоре и удачный выход Смолова на замену: «Динамо» и «Локомотив» одержали победы в Кубке России

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Борислав Головин
«Локомотив» и «Динамо» одержали домашние победы в четвёртом туре группового этапа Кубка России по футболу. Подопечные Андрея Фёдорова взяли верх над «Химками» благодаря сомнительному пенальти после падения в штрафной Вильсона Изидора. А команда Славиши Йокановича дожала «Ростов» за счёт удачных замен: Вячеслав Грулёв отличился спустя несколько минут после появления на поле, а Фёдор Смолов не только ассистировал ему, но и забил сам.
Спорный пенальти на Изидоре и удачный выход Смолова на замену: «Динамо» и «Локомотив» одержали победы в Кубке России
  • РИА Новости

Долгожданное возрождение «Локомотива»

 

«Локомотив» проводил второй матч после ухода немецкого наставника Йозефа Циннбауэра. В первом команде под руководством исполняющего обязанности главного тренера Андрея Фёдорова удалось обыграть «Торпедо» в РПЛ. А спустя всего несколько дней в штаб вернулись Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

Попавшим в затяжной кризис после ухода Сергея Юрана «Химкам», казалось, сложно будет что-то противопоставить донельзя мотивированному сопернику. Тем более Спартак Гогниев оставил в запасе некоторых лидеров: Илью Лантратова, Дениса Глушакова, Александра Ломовицкого и других.

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Фёдоров же снова нашёл чем удивить болельщиков. Так, Дмитрий Баринов сформировал связку с Тином Едваем в центре обороны, Станислав Магкеев, напротив, расположился в опорной зоне. И четвёртый номер оказался одним из лучших на поле. Он не только успевал грамотно действовать в разрушении, но и сам регулярно подключался к атакам.

А вот закрывавший правый край обороны Максим Ненахов чуть не подвёл команду в самом дебюте. Всего пару недель назад он получил прямую красную карточку в противостоянии с «Уралом» и опять едва не заработал удаление. Защитник в жёстком подкате на своей половине первым успел к мячу, но шипами врезался в голень Неманье Главчичу.

Серб дико закричал от боли и в ужасе схватился за ногу. Однако Алексей Амелин, посмотрев повтор, показал только горчичник. Неудивительно, что подмосковный коллектив остался недоволен его решением. Полузащитник Резиуан Мирзов заявил, что у его партнёра в результате грубого стыка образовалась дыра в голени. А Гогниев выразил уверенность, что рефери за свою работу получит двойку.

В результате бригада арбитров осталась в центре внимания до финального свистка. Единственный мяч в начале второго тайма москвичи забили с достаточно спорного пенальти. Вильсон Изидор грамотно подставился под толчок от Алексея Никитина в чужой штрафной, а Амелин мгновенно указал на точку. 11-метровый уверенно реализовал вышедший на замену Антон Миранчук.

При этом два гола железнодорожников были отменены из-за различных нарушений правил. Ещё до перерыва взятие ворот Изидором не засчитали из-за очевидного офсайда. А незадолго до финального свистка француз добил мяч в сетку, после того как Виталий Гудиев выпустил его из рук. Однако рефери постановил, что голкипер успел зафиксировать его, и соперник сфолил.

Таким образом, «Локомотив» не просто добился успеха, но и одержал две победы подряд впервые с августа. При этом в Кубке железнодорожники выступают куда успешнее, чем в РПЛ. Они выиграли третий матч подряд в рамках турнира и поднялись на первое место в группе А. «Химки» располагаются на последнем и рассчитывают максимум на попадание в плей-офф «Пути регионов».

Чёрная полоса «Ростова»

Три очка в отчётный игровой день удалось набрать и другому столичному коллективу. «Динамо», как и «Локомотив», на выходных прервало затяжную безвыигрышную серию в национальном первенстве, а спустя несколько дней отпраздновало успех в Кубке страны. Попутно бело-голубые взяли реванш у соперника за выездное поражение в первом круге.

Стартовые 45 минут полностью остались за хозяевами. Они владели подавляющим преимуществом и проводили одну опасную атаку за другой, легко проникая в чужую штрафную. Особенно активен был Денис Макаров, который на правом фланге не оставлял шансов Никите Пояркову.

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Однако выше всяких похвал действовал совершивший целый ряд эффектных сейвов Сергей Песьяков. Например, в дебюте он чудом парировал выстрел Константина Тюкавина головой в упор, а чуть позже не позволил реализовать выход один на один Макарову.

Но на 44-й минуте вратарь оказался бессилен, когда оборона южан в очередной раз провалилась, а Макаров, воспользовавшись отличной разрезающей передачей Даниила Фомина, в касание пробил в дальний.

В перерыве Карпин пошёл ва-банк и бросил в бой сразу трёх лидеров, которым изначально решил предоставить отдых: Максима Осипенко, Николая Комличенко и Романа Тугарева. И рокировки практически моментально принесли свои плоды.

Свежий Комличенко упал в чужой штрафной, после того как Роберто Фернандес схватил его за футболку. Изначально судья Артём Любимов фол не зафиксировал, но, посмотрев повтор, изменил мнение. Так жёлто-синие заработали уже 13-й пенальти в текущем сезоне, а Дмитрий Полоз реализовал шестой из шести.

Но и у Йокановича нашлось чем ответить оппоненту. Его замены, как и в матче с «Оренбургом», полностью сработали. Вячеслав Грулёв вновь вступил в игру со скамейки запасных и через несколько минут забил победный мяч. Ещё ярче проявил себя Фёдор Смолов, также оставшийся в резерве. Сначала он выполнил результативную передачу на партнёра, красиво развернувшись в штрафной. А в концовке форвард, получив пас от Арсена Захаряна, поставил точку аккуратным ударом низом под опорную Песьякову.

Важнейшая победа позволила москвичам не просто обойти «Ростов» в турнирной таблице квартета C, но и подняться на первую строчку. Однако в среду «Ахмат» может вернуть себе лидерство, если окажется сильнее «Оренбурга».

А вот южане явно угодили в кризис, ведь в последних пяти матчах в Кубке и РПЛ они одержали всего одну победу при четырёх поражениях.

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