Логашов: Карпин как всегда найдёт слова и подберёт ключ для победы

Бывший защитник «Химок» Арсений Логашов поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Кубка России между «Динамо» и «Ростовом».

«Последние две игры, по-моему, два поражения. Сложная ситуация. Вроде были наверху, потом чуть опустились. Думаю, Валерий Георгиевич как всегда найдёт слова и подберёт ключ для победы», — цитирует Логашова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в данный момент «Динамо» играет на «ВТБ Арене» с «Ростовом».

Бело-голубые с четырьмя очками находятся на третьей строчке в турнирной таблице группы С. «Ростов» с шестью очками занимает вторую позицию.

Ранее юрист Александр Добровинский заявил, что «Челси» отказался от варианта выкупа полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном своего контракта у московского клуба.