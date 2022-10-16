Юрист Добровинский заявил, что «Челси» отказался от варианта выкупа Захаряном своего контракта у «Динамо»
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«Челси» отказался от варианта выкупа Захаряном своего контракта у «Динамо», до зимы ещё есть время подумать. Но интересно, что будет происходить с «Челси». Потому что с такой игрой Захаряна зачем он этой команде?» — приводит слова Добровинского «Матч ТВ».
В сентябре бело-голубые объявили, что получили предложение от лондонского клуба по 19-летнему россиянину, но трансфер не получилось осуществить в летнее трансферное окно из‑за «ряда технических проблем».
В нынешнем сезоне Захарян забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 12 матчах за москвичей. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее Добровинский прокомментировал возможную смену гражданства Захаряном.