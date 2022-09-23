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Юрист Добровинский прокомментировал возможную смену гражданства Захаряном

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Юрист Александр Добровинский отреагировал на информацию, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассматривает возможность получения гражданства Армении.
Юрист Добровинский прокомментировал возможную смену гражданства Захаряном
  • РИА Новости

«Арсен Захарян — молодой и очень талантливый динамовец. То, что происходит на его исторической родине, как мне кажется, толкает многих этнических армян по всему миру взять гражданство Армении. Будет Арсен играть за сборную Армении, в «Челси» или нет — это на самом деле его выбор», — цитирует Добровинского «Спорт-Экспресс».

22 сентября журналист Грач Хачатрян сообщал в Twitter, что Захарян рассматривает возможность сменить гражданство. Также руководство ФИФА может сделать исключение и разрешить футболисту играть за сборную Армении.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее врач сборной России по футболу рассказал о травме Захаряна.

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