Врач сборной России по футболу рассказал о травме Захаряна

Старший врач национальной команды Владимир Хайтин сообщил, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян пропустит ближайший матч сборной России по футболу из‑за сильного ушиба.

«Захарян в матче с «Зенитом» получил сильный ушиб и не примет участия в товарищеском матче с командой Киргизии. Тренерским и медицинским штабами сборной команды принято решение не рисковать здоровьем футболиста и отпустить его в расположение клуба», — приводит слова Хайтина пресс‑служба сборной России.

В рамках сбора подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. С 19 по 22 сентября команда Валерия Карпина будет тренироваться в Новогорске.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее в «Динамо» подтвердили, что Захарян покидает расположение сборной России.