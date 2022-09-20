В «Динамо» подтвердили, что Захарян покидает расположение сборной России

Полузащитник «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян из национальной команды возвращается в расположение клуба.

«В результате игрового столкновения с игроком «Зенита» Захарян получил удар в латеральную часть левого колена. У него на данный момент диагностирована контузия мыщелка латеральной части кости», — цитирует представителя «Динамо» «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что игрок не сможет участвовать в тренировочном процессе. В клубе медицинский штаб проведёт восстановительные мероприятия.

В рамках сбора подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. С 19 по 22 сентября команда Валерия Карпина будет тренироваться в Новогорске.

Ранее бывший главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Киргизии.