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Тренер Перевертайло: в Киргизии ждут аншлага на матче со сборной России

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Бывший главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло высказался о предстоящем матче между сборными России и Киргизии.

«Там большой ажиотаж перед матчем с Россией, ждут аншлага, но есть какие-то шероховатости в договорённостях, и они переживают, чтобы матч не сорвался. Им важно, чтобы сборная получала уверенность, проведя матч с такой командой, как Россия. Там с большим уважением относятся к нашей сборной», — цитирует Перевертайло «РБ Спорт».

Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова. Начало в 17:00 мск. С 19 по 22 сентября команда Валерия Карпина будет тренироваться в Новогорске.

16 сентября футбольный клуб «Текстильщик» заявил о готовности провести товарищеский матч со сборной России.

Ранее бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов выразил мнение, что в нынешних условиях команде России не стоит принимать участие в товарищеских матчах.

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