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«Текстильщик» предложил сборной России провести товарищеский матч

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Футбольный клуб «Текстильщик» готов провести товарищеский матч со сборной России.
«Текстильщик» предложил сборной России провести товарищеский матч
  • РИА Новости

«Текстильщик» всегда готов подставить плечо в трудной ситуации. Приезжайте в Иваново! Качественный футбол, тёплый приём и полные трибуны гарантируем», — написала пресс-служба клуба в соцсетях.

Напомним, что сборная России проведёт товарищеский матч с командой Киргизии 24 сентября в Бишкеке. В ноябре, по сообщениям пресс-службы, планируется игра со сборной Ирана. Подопечные Валерия Карпина должны провести ещё одну встречу — с Боснией и Герцеговиной, но матч может не состояться из-за бойкота футболистов.

Ранее Михаил Кержаков прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России в 35 лет.

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