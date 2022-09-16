«Текстильщик» предложил сборной России провести товарищеский матч

Футбольный клуб «Текстильщик» готов провести товарищеский матч со сборной России.

«Текстильщик» всегда готов подставить плечо в трудной ситуации. Приезжайте в Иваново! Качественный футбол, тёплый приём и полные трибуны гарантируем», — написала пресс-служба клуба в соцсетях.

Напомним, что сборная России проведёт товарищеский матч с командой Киргизии 24 сентября в Бишкеке. В ноябре, по сообщениям пресс-службы, планируется игра со сборной Ирана. Подопечные Валерия Карпина должны провести ещё одну встречу — с Боснией и Герцеговиной, но матч может не состояться из-за бойкота футболистов.

Ранее Михаил Кержаков прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России в 35 лет.