Михаил Кержаков прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России в 35 лет

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своём дебютном вызове в сборную России на сентябрьский сбор.

«Конечно, очень рад. Небольшое волнение, наверное, будет, но именно небольшое. Для большого возраст уже не тот. В любом случае это будет приятное волнение», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».

Он отметил, что Виталий Кафанов заранее предупредил его о вызове в сборную России.

Напомним, что игрок попал в состав национальной команды на сентябрьский сбор и товарищеский матч со сборной Киргизии. Встреча пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

Ранее Хорхе Карраскаль и Вильмар Барриос получили вызов в сборную Колумбии.