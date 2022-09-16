Михаил Кержаков прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России в 35 лет
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«Конечно, очень рад. Небольшое волнение, наверное, будет, но именно небольшое. Для большого возраст уже не тот. В любом случае это будет приятное волнение», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».
Он отметил, что Виталий Кафанов заранее предупредил его о вызове в сборную России.
Напомним, что игрок попал в состав национальной команды на сентябрьский сбор и товарищеский матч со сборной Киргизии. Встреча пройдёт 24 сентября в Бишкеке.
Ранее Хорхе Карраскаль и Вильмар Барриос получили вызов в сборную Колумбии.