военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Михаил Кержаков прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России в 35 лет

Короткая ссылка
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своём дебютном вызове в сборную России на сентябрьский сбор.
Михаил Кержаков прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России в 35 лет
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Конечно, очень рад. Небольшое волнение, наверное, будет, но именно небольшое. Для большого возраст уже не тот. В любом случае это будет приятное волнение», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».

Он отметил, что Виталий Кафанов заранее предупредил его о вызове в сборную России.

Напомним, что игрок попал в состав национальной команды на сентябрьский сбор и товарищеский матч со сборной Киргизии. Встреча пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

Ранее Хорхе Карраскаль и Вильмар Барриос получили вызов в сборную Колумбии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить