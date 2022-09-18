Пименов считает, что сборной России не стоит играть товарищеские матчи в нынешних условиях

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов выразил мнение, что в нынешних условиях сборной России по футболу не стоит принимать участие в товарищеских матчах.

«Я против того, чтобы сборная в нынешних условиях играла товарищеские матчи. Для чего они нужны сейчас? В нынешней непростой ситуации матчи сборной не имеют смысла, надо взять паузу. К тому же встает вопрос: если речь идёт про выездные матчи, то кто проработает вопросы безопасности болельщиков? Обычно ответственность на принимающей стране — а как будет тут?» — цитирует Пименова Sport24.

По словам футболиста, он понимает эмоции олимпийских спортсменов, для которых Игры являются главным стартом всей жизни. При этом он считает, что для футболистов отсутствие возможности выступить на чемпионатах мира или Европы не является такой же трагедией.

«Это тоже важно, но всё-таки у нас есть вполне достойный внутренний чемпионат. Да, какому-то поколению чуть не повезёт, что их пик придется на отстранение, но рано или поздно нас вернут — тогда и покажем себя», — добавил Пименов.

24 сентября сборная России по футболу сыграет с национальной командой Киргизии в товарищеском матче. Встреча пройдёт на стадионе имени Долоно Омурзакова в Бишкеке.

Пименов известен по выступлениям за московские «Локомотив» и «Динамо», владикавказскую «Аланию» и французский «Мец». За сборную России он провёл четыре матча и не отметился забитыми мячами.

Ранее голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал первый в карьере вызов в сборную России по футболу.