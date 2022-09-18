Кержаков посетовал на вызов в сборную в период отстранения от турниров

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал первый в карьере вызов в сборную России по футболу.

«В сборную меня ни разу не брали, это первый. Вы как считаете, интересно ли мне будет в ней играть без турниров, если меня первый раз вызвали в сборную?» — цитирует Кержакова РИА Новости.

Голкипер «Зенита» признался, что перед вызовом ему звонил тренер вратарей сборной Виталий Кафанов.

«Мы с ним общались. Поздравил, да, разговор был короткий. Нет, не говорил о том, почему именно я», — заключил Кержаков.

35-летний игрок попал в состав национальной команды на сентябрьский сбор и товарищеский матч со сборной Киргизии. Встреча пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

Ранее Хорхе Карраскаль и Вильмар Барриос получили вызов в сборную Колумбии.







