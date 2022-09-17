военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Резцова считает, что FIS не последует за IBU и не продлит отстранение россиян

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на решение конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение роccиян от международных стартов.
Резцова считает, что FIS не последует за IBU и не продлит отстранение россиян

    «Сволочи они — по-другому не скажешь. Полагаю, что они просто боятся наших спортсменов, сильных соперников. Что касается лыжных гонок, то там, мне кажется, всё будет по-другому. Думаю, FIS не последует за IBU и не продлит отстранение россиян. Лыжники умеют отстаивать свою позицию, в отличие от наших биатлонистов», — цитирует Резцову «РБ Спорт».

    16 сентября конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах.

    Международная федерация лыжного спорта (FIS) пролонгировала отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

    Ранее серебряный призёр Олимпиады Николай Круглов сообщил, что в биатлонном сообществе начали обсуждать снятие санкций с российских и белорусских спортсменов. 

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    tg_banner
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить