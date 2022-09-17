Резцова считает, что FIS не последует за IBU и не продлит отстранение россиян

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на решение конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение роccиян от международных стартов.

«Сволочи они — по-другому не скажешь. Полагаю, что они просто боятся наших спортсменов, сильных соперников. Что касается лыжных гонок, то там, мне кажется, всё будет по-другому. Думаю, FIS не последует за IBU и не продлит отстранение россиян. Лыжники умеют отстаивать свою позицию, в отличие от наших биатлонистов», — цитирует Резцову «РБ Спорт».

16 сентября конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) пролонгировала отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее серебряный призёр Олимпиады Николай Круглов сообщил, что в биатлонном сообществе начали обсуждать снятие санкций с российских и белорусских спортсменов.