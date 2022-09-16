Круглов: кулуарно обсуждается, что россиян придётся вернуть на международные старты
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«Кулуарно обсуждается, что россиян и белорусов рано или поздно придётся возвращать на международную арену. Всем очевидно, что в их отношении принято абсолютно политизированное решение, которое рушит всё то, на чём долгие годы строилось международное спортивное сообщество», — цитирует Круглова «Матч ТВ».
При этом он подчеркнул, что в свете геополитической ситуации в мире решение о продлении отстранения наших и белорусских биатлонистов представлялось вероятным. Круглов также назвал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном возвращении наших спортсменов в нейтральном статусе абсолютно беспочвенными.
Конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.
МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что IBU не вернёт россиян на международные старты.