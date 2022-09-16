Губениев: IBU не вернёт россиян, мы по-прежнему будем курить бамбук

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) не вернёт россиян на международные старты.

«Нас отстранят, мы выступать не будем. Я поражаюсь тем, которые на что‑то надеются. Ребята, мы по‑прежнему будем курить бамбук и не выступать, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие от Кубка Содружества», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

В марте 2022 года IBU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство Союза биатлонистов России.

Заседание конгресса IBU пройдёт с 15 по 18 сентября. Как сообщают СМИ, IBU продлит отстранение россиян и белорусов от участия в Кубке мира.

Ранее Елена Вяльбе сообщила, что FIS в начале октября объявит решение о допуске россиян к участию в международных стартах.