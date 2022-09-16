Вяльбе: FIS в начале октября примет решение о допуске россиян к международным турнирам
- РИА Новости
«В первых числах октября FIS будет выносить решение. Какое оно будет, отстранят нас от всего сезона или пока от Кубка мира — и, возможно, в феврале мы сможем выехать на чемпионат мира, не знаю. Мы оптимисты, всегда надеемся на лучшее», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».
FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать россиян и белорусов до международных турниров.
Ранее Елена Вяльбе рассказала, что FIS снимет отстранение с России после аналогичного решения МОК.