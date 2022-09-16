военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Вяльбе: FIS в начале октября примет решение о допуске россиян к международным турнирам

Короткая ссылка
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) в начале октября объявит решение касаемо допуска россиян к международным стартам.
Вяльбе: FIS в начале октября примет решение о допуске россиян к международным турнирам
  • РИА Новости

«В первых числах октября FIS будет выносить решение. Какое оно будет, отстранят нас от всего сезона или пока от Кубка мира — и, возможно, в феврале мы сможем выехать на чемпионат мира, не знаю. Мы оптимисты, всегда надеемся на лучшее», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать россиян и белорусов до международных турниров.

Ранее Елена Вяльбе рассказала, что FIS снимет отстранение с России после аналогичного решения МОК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить