Вяльбе: FIS в начале октября примет решение о допуске россиян к международным турнирам

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) в начале октября объявит решение касаемо допуска россиян к международным стартам.

«В первых числах октября FIS будет выносить решение. Какое оно будет, отстранят нас от всего сезона или пока от Кубка мира — и, возможно, в феврале мы сможем выехать на чемпионат мира, не знаю. Мы оптимисты, всегда надеемся на лучшее», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать россиян и белорусов до международных турниров.

Ранее Елена Вяльбе рассказала, что FIS снимет отстранение с России после аналогичного решения МОК.