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Вяльбе рассказала, что FIS снимет отстранение с России после аналогичного решения МОК

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что Федерация лыжного спорта (FIS) снимет отстранение с России сразу после того, как такое же решение примет Международный олимпийский комитет (МОК).
Вяльбе рассказала, что FIS снимет отстранение с России после аналогичного решения МОК
  • РИА Новости

«FIS, как и все федерации, объявила: что будет делать МОК, то будем делать и мы. МОК ещё официально ничего не объявил, поэтому и международные федерации не объявляют», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее Вяльбе заявила, что верит в допуск российских спортсменов к международным стартам.

 

 

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