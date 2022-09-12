Вяльбе рассказала, что FIS снимет отстранение с России после аналогичного решения МОК
- РИА Новости
«FIS, как и все федерации, объявила: что будет делать МОК, то будем делать и мы. МОК ещё официально ничего не объявил, поэтому и международные федерации не объявляют», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.
Ранее Вяльбе заявила, что верит в допуск российских спортсменов к международным стартам.