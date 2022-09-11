Вяльбе поддержала спортсменов, которые верят в допуск россиян к международным стартам

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что верит в допуск российских спортсменов к международным стартам.

«Я, как и большинство наших спортсменов, надеюсь, что разум руководителей международных федераций восторжествует», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об отсутствии международных стартов из-за санкций.