Бородавко: отсутствие международных стартов отрицательно влияет на уровень Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об отсутствии международных стартов из-за санкций.

«В России на гонках, особенно на масс-стартах, Большунову достаточно было сделать одно ускорение за два километра, чтобы выиграть 30–40 секунд и больше не париться. Это в общем уровне понижает его скоростную выносливость на соревнованиях. Чтобы вернуться на этот уровень, должно пройти определённое время. Поэтому нас ждут достаточно тяжёлые времена», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, Большунов в минувшем сезоне завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине. Из них три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала об отношениях с норвежскими лыжницами.













