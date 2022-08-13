Ступак — о норвежских лыжницах: надо убрать политику хотя бы в наших отношениях

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала об отношениях с норвежскими лыжницами.

«Они, наверное, про нас не забывают, но мне бы хотелось больше понимания от них как от спортсменов к спортсменам, нежели политических моментов. Думаю, надо убрать политику хотя бы в наших отношениях», — цитирует Ступак «Спорт-Экспресс».

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских лыжников от соревнований на весь летний сезон 2022 года.

Уточняется, что совет FIS вернётся к теме отстранения России и Белоруссии осенью по мере развития ситуации на Украине.

Ранее Юлия Ступак рассказала, как осваивается в новой группе под руководством Юрия Бородавко.