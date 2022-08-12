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Ступак: пока осваиваюсь в группе Бородавко, а Непряева уже землю роет

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала, как осваивается в новой группе под руководством Юрия Бородавко.
Ступак: пока осваиваюсь в группе Бородавко, а Непряева уже землю роет
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Мы с Наташей действительно друг друга мотивируем. Она меня, по крайней мере, точно. Но не могу сказать, что мы уже связка, всё-таки Натаха уже привыкла к этой системе, она довольно давно тренируется по этой системе. Я пока только осваиваюсь, а она уже землю роет», — цитирует Ступак РИА Новости.

Лыжница также сообщила, что продолжает общаться с тренером Маркусом Крамером. 

«Он присылает мне немного той жизни, я ему — чуть-чуть этой жизни, так и общаемся. У него всё шикарно, скучает по нам», — добавила она. 

Ступак в межсезонье перешла в группу Бородавко. Ранее золотой призёр Игр-2022 занималась у Крамера. Немецкий специалист в мае возглавил сборную Италии.

Ранее Ступак рассказала, как пробежала полумарафон «Европа — Азия» 2022 года при 30-градусной жаре.

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