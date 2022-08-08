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Ступак рассказала, как пробежала полумарафон «Европа-Азия» 2022 при 30-градусной жаре

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Олимпийская чемпионка 2022 года по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала, как пробежала полумарафон «Европа-Азия» 2022 в Екатеринбурге, который проходил в условиях сильной жары.
Ступак рассказала, как пробежала полумарафон «Европа-Азия» 2022 при 30-градусной жаре
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Несмотря на то, что я профессиональная лыжница, всё равно пришлось непросто. Понятно, я выложилась по максимуму. Присутствовала сильная физическая усталость. Плюс сказались погодные условия. В день гонки температура в городе достигала 30 градусов по Цельсию, а на небе не было ни облачка. Ветер не дул совсем. Можете представить, как сложно бежать по такой жаре. К тому же я не пила нужного объёма жидкости и не пополняла водный баланс, что создало дополнительные сложности», — заявила спортсменка в интервью RT.

Ранее Ступак поделилась эмоциями от участия в полумарафоне.

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